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Стала известна причина смерти 31-летней якутской актрисы Тихоновой

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Стала известна причина смерти 31-летней якутской актрисы Тихоновой

Якутск, 24 декабря. Известная якутская актриса Галина Тихонова скончалась в понедельник на 32 году жизни.

Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье артистки, причиной смерти стал тяжелый приступ аллергической астмы. Дата прощания и похорон пока не уточняется.

Напомним, что Тихонова в 2010 году закончила Арктический государственный институт культуры и искусств и работала в «Театре Олонхо». Российским телезрителям она может быть известна по ролям в фильмах «Дорога», «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Темные силы» и «Мой убийца». Последняя лента принесла Тихоновой приз якутского Международного кинофестиваля.

Автор: Антон Соколов
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