В «Газпроме» объяснили причины увольнения 1,5 тыс. человек

Москва, 24 декабря. СМИ сообщили об увольнении за прошедшие три года «Газпромом» 1,5 из 7 тысяч проектировщиков газопроводов, что было сделано в целях экономии. Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к директору Института национальной энергетики, главному редактору журнала «Газпром» Сергею Правосудову.

«У «Газпрома» было несколько проектных институтов, они были разбросаны по всей стране, — рассказал он. — Недавно их решили объединить в единую структуру «Газпром-проектирование». И, естественно, произошло некоторое сокращение штатов, потому что возникло значительное дублирование. Таким образом оптимизировали структуру».

По словам собеседника ФАН, ничего эпохального в этом нет, этот процесс начался давно, сейчас просто были подведены его результаты.

Что же касается возможных последствий для газификации российских регионов, строительства «Северного потока — 2», а также реализации других проектов, то, по мнению эксперта, этого не произойдет.

«Да нет, ну, вы что! Во-первых, строительство «Северного потока — 2» уже завершается. Во-вторых, все-таки больше идет проектирование магистральных газопроводов, потому что газификацией занимается один институт — «Промгаз». Там наверное кто-то вместе со всеми попал под сокращение, но я не думаю, что это будет иметь какое-то эпохальное значение для газификации», — пояснил Правосудов.

Ранее издание РБК со ссылкой на гендиректора «Газпром проектирования» Олега Андреева сообщил об отставке 1,5 тыс. сотрудников компании ради экономии.