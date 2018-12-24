Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае, засыпав русло реки

Москва, 24 декабря. В Хабаровском крае из-за падения метеорита может быть введен режим ЧС. Несколько дней назад упавший метеорит, обрушив скалу, перекрыл русло реки Бурея.

Из-за того, что это произошло в безлюдной местности, о падении метеорита стало известно не сразу. Тревогу забили на Бурейской гидроэлектростанции, где упал приток воды в водохранилище, пишут хабаровские СМИ.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — отметил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

По его словам, к месту падения метеорита направлены две группы специалистов. По информации издания «Хабаровский край сегодня», режим ЧС в регионе может быть введен из-за того, что перекрытие реки чревато затоплением ближайших поселков.

В феврале 2013 года метеорит упал в Челябинской области России. Его падение попало на видео и активно обсуждалось средствами массовой информации, напоминает Infox.ru.