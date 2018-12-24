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СБУ возбудила дело против украинских провайдеров за ретрансляцию RT

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СБУ возбудила дело против украинских провайдеров за ретрансляцию RT

Киев, 24 декабря. Служба безопасности Украины заявила о блокировке ретрансляции RT и других российских телеканалов в Винницкой области. СБУ также возбудила уголовное дело против интернет-провайдеров, которые транслировали российские каналы.

«Среди телеканалов, предлагавшихся зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины телеканалы, в частности, Russia Today», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские спецслужбы подозревают провайдеров в нарушении авторских прав, поскольку они якобы ретранслировали российские телеканалы без соответствующих соглашений, передает RT.

Напомним, что Украина запретила вещание целого ряда российских телеканалов, прокат российских фильмов и сериалов, а также распространение печатной продукции под предлогом защиты украинцев от «российской пропаганды». Так, например, в черном списке произведений, «угрожающих» нацбезопасности страны оказались женские детективы Дарьи Донцовой, «Большая энциклопедия знаний в вопросах и ответах», анталогия «Поэзии серебряного века», а также детские книги.

Автор: Антон Соколов
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