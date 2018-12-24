Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Этот мир придуман не нами: Губерниев ответил Гамзе строчкой из песни Пугачевой

655
0 Оставить комментарий

Этот мир придуман не нами: Губерниев ответил Гамзе строчкой из песни Пугачевой

Москва, 24 декабря. Известный спортивный комментатор, биатлонный эксперт Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) и главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамзы.

«Я вас [Гамзу] прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень», — передает его слова «Спорт-Экспресс».

При этом российский специалист призвал Гамзу сказать комментатору все лично в глаза, а не за спиной.

Губерниев также заявил, что рад своей популярности в Чехии, которая напоминает популярность эстрадной певицы Аллы Пугачевой в ее лучшие годы.

«Этот мир придуман не нами, и это мир придуман не мной», — пропел комментатор строчку из песни Пугачевой.

Ранее Гамза высказал мнение, что Губерниев своими заявлениями вредит не только российскому, но и мировому биатлону.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.