Закон превыше каких-то призывов: в ГД оценили заявление Волкера о «жесте доброй воли»

Специальный представитель США на Украине Курт Волкер выразил надежду, что задержанных за нарушение государственной границы РФ моряков из Киева освободят до Рождества.

Об этом дипломат в интервью украинскому телеканалу «1+1». Отмечается, что Волкер назвал освобождение украинцев к Рождеству вероятным. Кроме того, он призвал Москву сделать это в качестве «жеста доброй воли». Волкер добавил, что Россия должна быть обеспокоена тем, «чтобы не усугубить ситуацию».

Примечательно, что он также заявил о «невозможности посетить Москву» до тех пор, пока украинские моряки не окажутся на свободе.

В Государственной думе выразили мнение, что американская сторона «излишне политизирует ситуацию, в которой будет разбираться суд». Как подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, власти РФ будут опираться на правосудие и законы, а не на чьи-то попытки «выпросить помилование».

«Для нас важнее международное и морское право, а также соблюдение законов Российской Федерации. Моряки ВМСУ обвиняются в совершении преступления, предусмотренного российским законодательством, поэтому здесь действуют официальные процессуальные сроки расследования и рассмотрения в официальном порядке, — заметил депутат. — То, что кто-то призывает совершить жест доброй воли, не может коренным образом повлиять на данную ситуацию, закон превыше каких-то призывов. РФ не собирается идти на какие-то уступки ради того, чтобы задобрить представителей США».

По словам парламентария, «Америка и Украина пытаются всячески политизировать вопрос, хотя, на его взгляд, он носит чисто уголовный характер».

«Моряки совершили уголовное преступление и понесут за него ответственность», — добавил он.

Напомним, три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября нарушили границу России. Они прошли через временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направились к Керченскому проливу.

На законные требования российских пограничников украинские военные корабли не реагировали и при этом совершали опасные маневры. В результате Россия задержала экипажи кораблей, сейчас моряки находятся под следствием.