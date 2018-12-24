В Киеве рассказали об угрозе разорения бюджета Украины из-за зарплат в «Нафтогазе»

Киев, 24 декабря. Запросы «Нафтогаза» по государственным субсидиям могут разорить Украину, заявил украинский министр социальной политики Андрей Рева.

В интервью порталу «Страна» он рассказал, что газовая компания намерена добиться получения от правительства 90 миллиардов гривен. При этом на субсидии в бюджет страны заложена только 55 миллиардов гривен. Он уточнил, что в случае, если компания будет выплачивать такие бонусы, как сейчас, то денег может не хватить.

По его словам, зарплаты «Нафтогаза Украины» могут разорить любой бюджет. Рева подчеркнул, что средств хватит только в том случае, если в компании «будут вести себя прилично».

Ранее в Верховной раде Украины предложили продать «Нафтогаз» из-за многомиллионных долгов. По мнению депутата от «Блока Петра Порошенко» Леонида Козаченко, таким образом Украина улучшит свое финансовое положение и погасит задолженность. Об этом парламентарий заявил в ходе выступления на круглом столе «Энергетическая безопасность Украины. Внешнеполитические приоритеты».

По словам Козаченко, для погашения долгов компании по кредитам потребуется не менее трех лет. Киев сможет направить вырученные от продажи «Нафтогаза» деньги на погашение госдолга и улучшение финансового положения.

«Если сюда зайдут большие транснациональные компании, то за три года стоимость вообще может упасть вдвое, мы допустить этого не можем», — заявил парламентарий.

Козаченко призвал повысить капитализацию «Нафтогаза» до 80% и выгодно продать госкомпанию, он отметил, что сейчас капитализация составляет 76%.

Напомним, экономика Украины переживает стремительный упадок после госпереворота 2014 года. За пять лет отношение госдолга к ВВП увеличилось вдвое — с 36,6% до 71,8%. По условиям Международного валютного фонда (МВФ) цена на газ для населения повысилась с 725 гривен до 8,5 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров газа.

Бывший начальник пресс-службы «Нафтогаза Украины», независимый эксперт по энергетике Валентин Землянский ранее заявил, что киевские власти ускоренными темпами ведут Украину к «энергетической бедности». По словам эксперта, вскоре природный газ может стать недоступным для большинства украинцев. Для того, чтобы спасти газовую сферу, Киеву необходимы многомиллиардные вложения, однако сейчас украинские власти не могут себе такого позволить.

Напомним, «Нафтогаз» отказался поставлять газ 22 теплоснабжающим предприятиям Украины из-за долгов.

В пресс-службе компании подчеркнули, что предприятия не соблюдают обязанности, которые были возложены на них кабмином страны. В частности, они не согласовали с «Нафтогазом» и местными властями графики погашения долгов до 2021 года.

Самые серьезные проблемы, по данным газового гиганта, зафиксированы в Кривом Роге, в Херсонской области, а также городах Северодонецк, Шепетовка, а также Первомайск. Во всех этих городах предприятия на 90% не рассчитались за полученный газ.

Отметим, ранее в Херсоне шесть школ осталось без тепла, а в Кривом Роге жители устроили у «Криворожгаза» беспорядки:жители региона жгли покрышки у офиса, требуя начать отопительный сезон.