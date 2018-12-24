Россияне выбрали главные события 2018 года

Москва, 24 декабря. Россияне выбрали главные события уходящего года. В тройку лидеров вошли открытие Крымского моста, принятие пенсионной реформы, а также выборы президента РФ.

Опрос был проведен специалистами «Левада-центра». Крымский мост считают самым главным событием в 2018 году 47% респондентов, 46% заявили, что самым важным была пенсионная реформа, а 37% участников исследования заявили, что, по их мнению, таковым являются выборы главы государства в марте.

Всего на выбор респондентам предложили 30 наименований. В первую пятерку попал чемпионат мира по футболу (36%) и страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» (34%).

Как отмечает Федерал Пресс, в десятку вошли также стрельба в политехническом колледже в Керчи, конфликт в Керченском проливе, военные действия в Сирии.

При этом громкие международные скандалы, как, например, отравление Скрипалей в Британии, Brexit, или блокировка Telegram, голодовка Олега Сенцова, дело Кирилла Серебренникова, интересовали россиян гораздо в меньшей степени.

В целом, как пишет «Свободная пресса», россияне считают2018 год «средним». Такую оценку поддержали 66% участков исследования. 16% считают, что год был хорошим, а 13% — плохим.