«Газпром» уволил 1,5 тысячи проектировщиков с целью экономии

Москва, 24 декабря. Российская газовая компания «Газпром» решила пойти на сокращение работников в целях экономии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Газпром проектирования» Олега Андреева.

По имеющимся данным, «Газпром» в течение трех лет отправил в отставку 1,5 тыс. проектировщиков газопроводов. По информации издания, на такую меру руководство пошло ради экономии.

В общей сложности сокращения коснулись восьми проектных институтов компании. По результатам мероприятий число проектировщиков уменьшилось с 8,5 до 7 тыс. человек.

Отмечается, что в 2015 году началось объединение восьми проектных институтов «Газпрома» в стопроцентное дочернее предприятие — «Газпром проектирование», головной офис которого расположен в Петербурге.

Напомним, на прошедшей традиционной пресс-конференции глава РФ Владимир Путин пообещал разобраться с якобы украденной в Приозерском районе Ленинградской области газовой трубой, а также с темпами газификации. Российский лидер заверил, что «внутри страны газоснабжение растет», а на местах «вопрос — не только в «Газпроме».