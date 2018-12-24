«Я достану вас за это»: украинский танцовщик Полунин пригрозил отомстить за «Беркут»

Москва, 24 декабря. Украинский танцовщик Сергей Полунин, в ноябре получивший гражданство России, пригрозил отомстить за сотрудников спецподразделения «Беркут», которые, по разным данным, подвергались преследованию после Майдана в Киеве. Об этом Полунин написал на своей странице в Instagram.

Танцовщик рассказал, что во время госпереворота на Украине и массовых демонстраций снайперы «стреляли в обе стороны: протестующим в спину и в полицию «Беркута». Целью этого, считает Полунин, было обострение ситуации.

«После того, как все закончилось, статуя была построена для погибших демонстрантов, но «Беркут» был подло обвинен во всем! Их ненавидели, избивали и убивали», — написал Полунин.

Он также считает, что общественность получила недостоверную информацию о происходившем в Киеве во время Майдана. Бойцы спецподразделения «Беркут», заявил Полунин, «стояли против зла и выполняли свою работу».

«Я не выношу злую организацию, которая организовала снайперов и революцию. Я знаю, кто вы, Brexit вас не скроет. Вы убиваете хороших людей, вы разрушили мою страну. Я достану вас за это. Добро будет более агрессивным, чем зло», — написал Полунин.

Он также отметил, что, несмотря на позицию некоторых СМИ, которые «могут скрывать злые дела», люди знают правду.

Ранее Полунин набил на груди татуировку с изображением президента РФ Владимира Путина. 20 ноября, в свой день рождения, танцовщик сделал неожиданное заявление: он признался в любви к президенту России и пообещал защищать его от голословных обвинений.

Напомним, по меньшей мере 13 экс-сотрудников «Беркута» проходят обвиняемыми по делу о превышении должностных полномочий во время событий на Майдане. Генпрокурор Украины Юрий Луценко неоднократно заявлял, что «дело Майдана» является одним из главных разбирательств, висящих над ведомством в течение нескольких лет.