«Избирательный армагеддон» вселил в Тимошенко уверенность в победе над Порошенко

Киев, 24 декабря. Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала «избирательным армагеддоном» состоявшиеся на Украине 23 декабря выборы глав территориальных общин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она также считает, что выборы были «страшными». И хотя она в политике уже много лет, ничего подобного, по признанию экс-премьера, она никогда не видела.

«Бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками», — заявила Тимошенко на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, лидер «Батькивщины» утверждает о «масштабном подкупе по всем каналам».

«Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп — все это было в наличии», — добавила она.

Тимошенко также заявила о возвращении «злой традиции», когда во многих громадах люди голосовали на дому. Политик также обрушилась на партию «Блок Петра Порошенко», рассказав, что украинцев заставляли не участвовать в выборах или выдвигаться от БПП. При этом Тимошенко отметила, что явка на выборах была очень высокой. Это, по ее мнению, говорит о том, что «людям не все равно, они хотят менять свою жизнь».

Прошедшие выборы, по оценке лидера «Батькивщины», выиграла ее партия.

«Так как это была репетиция выборов ,то мы можем сказать больше голосов набрала наша партия. «Батькивщина» выиграла на местном уровне», — констатировала она.

Тимошенко также призналась, что восхищается своей командой, которая может противостоять таким масштабным нарушениям закона и это значит, «что какие бы технологии не использовал Порошенко, она с такой командой все равно может выиграть».

«Мы не позволим Порошенко устраивать фальсификации. Мы верим, что на этот раз украинцы получат успешную и счастливую жизнь», — заверила Тимошенко, добавив, что у «Батькивщины» есть доказательства, что БПП устраивал фальсификации.

Она отметила, что нарушения не помогли БПП, и партия президента получила очень низкий результат, рейтинг партии падает все ниже и ниже.

Когда Тимошенко попросили рассказать о ее заветном желании на рождество, она напомнила, что вслух о нем говорить нельзя, ведь тогда желание не сбудется. Поэтому политик лишь призналась, что оно касается всей Украины.