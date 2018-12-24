«Приезжай, когда военное положение кончится»: украинские пограничники не пускают в страну даже своих граждан

Киев, 24 декабря. Украинские пограничники после введения военного положения не пускают в страну не только граждан РФ мужского пола, но даже украинцев на машинах с российскими номерами.

При этом их абсолютно не волнуют цели визита: будь то беременная невеста или умерший родственник. Уже на КПП «Грайворон» в Белгородской области пограничники свободно пропускают только автомобили с украинскими номерами, остальных предупреждают.

«Наше дело предупредить. Тебя не пропустят», — заявили сотрудники КПП журналисту газеты «Коммерсантъ».

При этом они подчеркнули, что никакой установки предупреждать граждан РФ они не получали и не делают это «по доброте душевной».

Но никаких преград они никому не чинят: выпускают и впускают всех проезжающих вне зависимости от паспорта. Один из пограничников отметил, что с российской стороны пропускной режим из-за военного положения на Украине не поменялся, но вот при въезде в эту страну у граждан РФ, по его словам, могут быть проблемы.

«Ты машину им отдать не боишься? Там ведь военное положение, заберут на нужды фронта, пулемет на крышу приварят», — заметил он.

На украинском КПП «Великая Писаревка» сотрудники щеголяют в форме натовского образца. Один из них, проверив документы журналиста, говорит ему «вот тут аккуратненько разворачиваться и домой».

«Ни приглашения, ни свидетельства, ни бронь гостиницы сейчас «не катят». Что «катит»? Гуманитарные цели. Не дай бог тебе такие обстоятельства», — добавил он.

Когда корреспондент на другом КПП «Суджа» между Курской областью и Сумской областью Украины попытался объяснить, что едет к девушке, ответ был такой: «Пусть лучше она к тебе».

При этом российские пограничники объяснили ему, что украинских сотрудников «слишком велик риск получить проблемы по службе, но может появиться соблазн поймать шпиона».

«В зону АТО никому не хочется, там, бывает, постреливают. И с кем в итоге ты проведешь эту ночь — с девушкой или с опером?» — заметили на КПП.

На одном из украинских пограничных пунктов журналиста спросили о том, когда он был последний раз на Украине. Тот рассказал, что встречал новый год в Киеве.

«Приезжай после 26 декабря, когда военное положение кончится. Если наши не придумают что-то еще, пропустим по одному «заграну» без проблем», — посоветовали сотрудники ГПСУ.

При этом в погранслужбе Украины ранее заявили об «индивидуальных решениях», которые принимаются по каждому въезжающему российскому мужчине. Однако те примеры «индивидуального подхода», о которых рассказали корреспонденту «Коммерсанта», не вселяют надежду. Так одного мужчину не пустили к беременной невесте на Украину.

«А еще раньше — целую семью с детьми, которая на похороны ехала, развернули. Мужик приезжал из Сочи, год на могилку к родственнику не мог попасть. Его не пустили, он жену одну отправил,— поделились сотрудники КПП «Чертково».

По их словам, машины с российскими номера украинцы стараются не пускать вообще, поэтому могут развернуть и мужчин с украинскими паспортами, но на машинах с номерах РФ. При этом на украинских КПП отношение к въезжающему очень зависит от его статуса.

Так, часто «наезжают» на жителей народных республик, которые едут на Украину оформлять пенсии: «Придумывают всякие легенды о том, что живут в России и едут к родне. Но на «Меловом» (украинское КПП. – Прим. ФАН) все прекрасно понимают и часто наезжают на них».

Всего с момента введения военного положения на Украине в страну не пустили 1020 россиян, 15% из них – женщины. Таковы официальные данные украинской стороны.