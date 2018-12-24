«Шансов спастись не было»: коллега погибших в Соликамске шахтеров рассказал о трагедии

Соликамск, 24 декабря. Шахтер и проходчик Венер Загидуллин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что у погибших горняков буквально на этой неделе должна была закончиться длительная вахта.

«Мы работаем месяц на месяц, месяц работаем — месяц отдыхаем. У ребят как раз вахта заканчивалась, они должны были до 28-29 закончить вахту и Новый год встречать дома», — рассказал он.

Один из погибших во время пожара в Соликамске, 26-летний Илья Порошин, был хорошим знакомым Загидуллина. Собеседник агентства сообщил, что испытал шок, когда узнал, что смена Ильи оказалась заблокирована в шахтном стволе, где произошло возгорание.

«Ребята соликамские, пермские — все нормальные, отзывчивые в любую минуту помогут, жизнерадостные, веселые. И Илья не исключение — молодой, постоянно улыбался, постоянно на позитиве. Я еще, когда их искали, услышал. У нас поселок небольшой, новости махом расходятся — была растерянность, желание как-то помочь и осознание, что невозможно помочь», — отметил рабочий.

По словам Загидуллина, он, как и все, надеялся на спасение коллег, но понимал, что уже вряд ли увидит их живыми.

«Надежда всегда умирает последней, но я просто знаю специфику нашей работы, знаю, как это сложно: шансов спастись не было. Сложно, во-первых, добраться было до них горноспасателям и самим выбраться тоже, потому что материалы там в основном горючие. Вы наблюдали, как резина горит когда-нибудь? Это очень большое пламя, выбросы, задымление большое, и там же не видно было ничего — все в черной копоти. Соответственно ориентироваться как-то в замкнутом пространстве тяжело, и температура высокая, и паника», — рассуждает шахтер.

22 декабря в строящемся шахтном стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 произошло возгорание, пожар удалось ликвидировать, девять человек погибли в результате задымления. В воскресенье горноспасатели приступили к эвакуации тел погибших.

Сам Венер Загидуллин уволился из «Уралкалия» буквально за месяц до трагического пожара, однако рабочий отметил, что его увольнение никак не связано с деятельностью компании.