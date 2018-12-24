Сын Каддафи обратился к России за помощью

Бейрут, 24 декабря. Сын свергнутого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи обратился к России с просьбой оказать ему помощь и поддержать его кандидатуру на следующих президентских выборах.

Как сообщает агентство Bloomberg, российские власти уже провели переговоры с 46-летним Саифом аль-Исламом, однако пока не приняли никакого решения. По информации источника издания, Москва якобы имеет связи с командующим ливийской армией Халифом Хафтаром и премьер-министром правительства национального единства Файезом аль-Сарраджем. Оба могут претендовать на президентское кресло в Ливии.

Напомним, что Муаммар Каддафи был растерзан толпой в октябре 2011 года в ходе устроенной западными странами революции. Свержение политика привело к фактическому распаду Ливии как государства и росту влияния радикальных исламистов.