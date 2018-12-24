Жена Сергея Юрского рассказала о состоянии актера после госпитализации

Москва, 24 декабря. Жена известного актера Сергея Юрского рассказала о его состоянии после госпитализации.

Как пишет «Пятый канал», Наталья Тенякова, супруга Юрского, рассказала, что актер в порядке, опасности для его жизни и здоровья нет. Сергея Юрского госпитализировали 23 декабря.

«Просто была высокая температура, и сочли нужным. Просто сахар поднялся. Ничего абсолютно страшного, я думаю завтра или послезавтра уже выйдет», — отметила Максимова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера госпитализировали в состоянии средней тяжести с воспалением.