Будем отвечать, опустимся до их уровня: в Госдуме отреагировали на слова Мэй о «вторжении РФ»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Вооруженные силы играют ключевую роль в защите британских территориальных вод и воздушного пространства от «российского вторжения». С этим заявлением глава британского правительства выступила во время рождественского послания к военнослужащим.

Мэй рассказала, что в 2018 году британские Вооруженные силы защищали страну от «российской угрозы» и в воде, и воздухе. Премьер-министр выразила надежду, что армия Великобритании будет и в новом году противостоять новым «опасностям».

«С наступлением нового года нас ждут впереди новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда: с мужеством, решимостью, стойкостью, находчивостью», — сказала Тереза Мэй.

В Государственной думе жестко ответили британскому премьеру на провокационные высказывания. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Мэй, которая не так давно рисковала потерять пост главы Консервативной партии после голосования о вотуме недоверия, пытается таким образом поправить внутренние дела.

«Некоторых перед назначением на руководящую должность надо проверять у специалистов и проводить соответствующую экспертизу. Тереза Мэй, на мой взгляд, первый кандидат для этого, потому что адекватному человеку даже в голову не придут мысли, что Россия якобы «агрессор» по отношению к Великобритании. Это звенья одной цепочки: сначала бездоказательные обвинения в отравлении людей в Солсбери, теперь вот это», — объяснил депутат.

По мнению парламентария, российским властям никак не нужно отвечать на эту «объективную глупость» со стороны Лондона. Он добавил, что это не что иное, как очередная провокация.

«По моему мнению, это просто перекладывание внутренних проблем на так называемую «внешнюю угрозу в лице РФ». Все прекрасно понимают, что Мэй кое-как осталась у должности, и, безусловно, ей нужно решить трудности своей страны за счет Москвы. Никак не реагировать. Если мы будем на такие глупости отвечать, то опустимся до их уровня. Это просто нездоровая фантазия», — заключил депутат.

Напомним, в Минобороны РФ ранее неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. В посольстве России в Лондоне также отмечали, что ВМФ России строго придерживается установленного порядка прохождения военных кораблей через пролив Ла-Манш и не представляет для Великобритании угрозы.