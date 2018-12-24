Британцам стоит бояться собственного правительства: в Совфеде ответили на заявление Мэй о «российском вторжении»

Москва, 24 декабря. Жителям Великобритании стоит бояться не России, а собственных властей, которые подрывают безопасность собственного государства и имидж Объединенного Королевства. Об этом в понедельник заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление премьера Великобритании Терезы Мэй об отражении «российского вторжения».

«То, что они делают и говорят, никак не способствует ни укреплению обороноспособности государства, ни росту его авторитета. Поэтому больше всего британцев должно беспокоить собственное правительство», — отметил он.

По словам сенатора, Россия неоднократно заявляла, что не представляет ни для кого угрозы, а просто защищает свою территорию и государства, которые подвергаются агрессии, передает RT.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рождественском послании к военным заявила, что вооруженные силы страны играют ключевую роль в защите британских территориальных вод и воздушного пространства от «российского вторжения».