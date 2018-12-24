Названа основная версия пожара в Соликамске, где погибли девять шахтеров

Соликамск, 24 декабря. Предварительная причина пожара на шахте в Соликамске Пермского края – сварочные работы, не предусмотренные технологией, сообщил ФАН источник.

Следствие по делу о пожаре на шахте в Пермском крае, в результате которого погибли девять человек, выдвинуло первую версию пожара. Основная версия – сварочные работы, которые не были предусмотрены технологией. Следователям центрального аппарата СК России еще только предстоит выяснить, почему эти работы проводились, и кто отдал такое распоряжение.

«Возгорание появилось в результате проводимых сварочных работ на обрешетке похода шахты, — рассказал Федеральному агентству новостей источник в следствии. — Вначале прокладывается так называемая монтажная пена, а точнее полиуретановая смола. Затем ставится металлический каркас, который по технологии должны обжимать и скручивать. Рабочие же ее сваривали. По предварительной версии полиуретановая смола загорелась от высокой температуры».

Когда пожарные спустились на те уровни, где находились погибшие, в нескольких местах еще были очаги задымления, их пришлось полностью пролить водой. Всех горняков нашли на своих рабочих местах, то есть они даже не пытались пробраться к выходу. Следствию еще предстоит выяснить — содержали ли рабочие при себе автономные дыхательные аппараты или погибли, не добравшись до них, а также – все ли люди были ими обеспечены.

Напомним, 22 декабря появились первые сообщения о возгорания строящейся шахты «Уралкалия» в Соликамске. Восемь человек из подрядной организации, которые находились в другом отсеке, смогли самостоятельно покинуть шахту. Но сразу после сигнала о бедствии у диспетчера пропала связь с горняками, которые были в отсеке с возгоранием. За ними спустили клеть, но никто так до нее и не дошел.