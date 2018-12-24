Кузбасс вошел в топ-10 регионов России по продаже мандаринов к Новому году

Кемерово, 24 декабря. Кузбасс вошел в топ-10 регионов России по количеству проданных к Новому году мандаринов, пишет «Газета Кемерова».

Кемеровская область расположилась на шестом месте рейтинга регионов по продажам мандаринов, фруктов к настоящему моменту продали уже более 271 тонны. В регионе стоимость мандаринов за килограмм составляет 73,66 рубля.

Чаще всего покупали мандарины 19-25 октября и 10-16 декабря. В эти периода продали 371 тонну и 340 тонн соответственно.

Также в рейтинг, подготовленный оператором фискальных данных OFD.ru, вошли Красноярский край, Томская область, Москва, Новосибирская область, Пермский край, Башкортостан, Удмуртия, Московская область и Алтайский край.