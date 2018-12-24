Бабрис: Публикация «мешков ЧК» в Латвии — диверсия и желание властей скрыть свои преступления

Который день в латвийских СМИ и соцсетях ужасаются «находкам» из архива КГБ Латвийской ССР, которые свидетельствуют о возможном сотрудничестве «цвета латышской нации» с «кровавой гэбней». Поводом для скандала стала публикация в Интернете в День чекиста 20 декабря большой части картотеки «агентов» латвийского КГБ.

В «мешках ЧК», как их прозвали, оказались бывшие лидеры Народного фронта Латвии, национальные политики, дважды премьер, представители интеллигенции, научных кругов и духовенства, что стало шоком — в основном для латышской части общества. На время даже забыты предложения о роспуске Рижской думы, отсутствие правительства и бюджета, многомиллиардные аферы, продолжающееся обнищание населения и эмиграция жителей страны.

При этом комиссия историков и латвийские политики обсуждали эти «мешки» все 27 лет после получения Латвией независимости. Почему же картотеку «агентов» опубликовали именно сейчас? Хорошо это или плохо для общества? И что теперь с этим делать дальше?

С такими вопросами корреспондент Федерального агентства новостей обратился к промышленнику Арнольду Бабрису, в прошлом руководителю экономического отдела SAB (латвийский аналог ФСБ).

У Латвии то «русские идут», то «Москва виновата», теперь вот — «агенты КГБ»

«Самое лучшее было бы вообще картотеку не трогать, потому что в Латвии после развала СССР были возбуждены уголовные дела в отношении лиц, по чьим доносам идеологического толка пострадали невинные люди, — отмечает Арнольд Бабрис. — Доносчики уже так или иначе наказаны и некоторые из них осуждены».

«Что же касается тех, кто не был связан с так называемым идеологическим фронтом (пятый отдел КГБ), то они ни в чем перед Латвией не виноваты, — отмечает бывший высокопоставленный офицер латвийской госбезопасности. Советский Союз был законным государством и обеспечивал безопасность своих граждан и государства (если говорить, например, о последнем десятилетии) в основном теми же методами, какие применяются и сейчас, то есть с помощью агентуры. Поэтому публикация карточек, которые ничего не проясняют, несет только вред».

Арнольд Бабрис поясняет: с таким же успехом через какое-то время могут быть обнародованы картотеки и нынешних спецслужб Латвии, ведь без агентуры не обходится ни одно государство.

«Публикация крошечной части архива КГБ — это политические игры, — уверен Бабрис. — Те, кто у власти, планировали раскрытие «мешков» перед выборами для того, я уверен, чтобы затмить аферу с компонентом обязательной закупки электроэнергии. В результате этой аферы, по подсчетам, из народа уже выкачано примерно два миллиарда евро и собираются выкачать еще около полутора миллиардов. Считаю это экономической диверсией против народа».

Публикация картотеки, по словам эксперта, также должна была отвлечь внимание от общего состояния дел в стране: от огромного для такой маленькой республики внешнего долга (12 млрд евро, примерно по 6 тысяч евро на каждого жителя Латвии), который, по словам госконтролера Латвии, уже является критичным, от жутких человеческих потерь страны, от продажи за смешные деньги банка Citadele и многих других горячих вопросов и тем.

«Задумка с отвлечением внимания удалась, что мы сейчас и наблюдаем, — отмечает собеседник ФАН. — Народ сидит в соцсетях, обсуждает и полощет кинутую ему, как кость, старую историю. Большинство не представляют ничего о том, чем имярек, обозначенный «агентом», занимался, да и давал ли он вообще подписку, был ли реальным агентом или был внесен в картотеку без своего ведома? На эти вопросы, как показывает практика, даже суды не в состоянии однозначно ответить. Не говоря уже о случаях, когда деятельность агентов спецслужб приносила реальную пользу обществу, когда раскрывались преступные цепочки или предотвращались диверсии. Ведь в советское время тоже боролись с терроризмом — но тогда это называли «борьбой с диверсиями». И лишь порядка 20% агентов работали по линии идеологии. Те, кто сейчас громче всех обзывают упомянутых в картотеке «стукачами», возможно, и сами в прошлом писали (или пишут) политические доносы на коллег и соседей. Как вам пример, когда агент вскрывает готовящуюся диверсию на железной дороге? Это плохо? Надо ли осуждать его за это? Может, тот, кто на него сейчас пальцем показывает, обязан ему жизнью».

Поэтому публикация «мешков ЧК» — большая ошибка, убежден Бабрис. Ни в коем случае нельзя всех грести под одну гребенку, играя на самых низменных чувствах, когда толпа недалеких, мягко говоря, людей начинает травлю кого-то из «мешков».

«Когда хотели опубликовать картотеку, я публично выступал против этого, объясняя примерно то, о чем мы сейчас говорим, — напомнил Бабрис. — Хорошо еще, что им не удалось это сделать до выборов, но тем не менее манипуляция общественным мнением в который раз удалась. То «русские идут», то «Москва виновата», теперь вот — «агенты КГБ». Каждый раз для населения используют отвлекающие маневры, это классика!»

Бабрис: Многих политиков Латвии следует призвать к ответу

«Но если говорить о латвийской структуре КГБ как таковой, то я убежден, что некоторым сотрудникам нужно было дать ордена за то, что переход к независимой Латвии прошел максимально мирно — во многом благодаря поддержке КГБ, — напоминает Арнольд Бабрис. — Ни задержаний, ни обысков, ни репрессий. Более того, очень многие активисты того же Народного фронта бегали в КГБ согласовывать тексты и все остальное. И, если говорить сейчас о достоверности или недостоверности информации в раскрытых «мешках», замечу — многие карточки изъяты, многое подчищено, что тоже ставит большой вопрос по поводу объективности сведений. Не исключено, что кого-то могли и вписать. Часть прошедших в нынешний Сейм депутатов демонстрируют свою мерзость, они торгуются за места в правительстве — поэтому оно до сих пор и отсутствует. Если бы депутаты были слугами народа, о чем многие вспоминают лишь перед выборами, то они бы решали вопросы по существу. А тут видно, что каждый хочет попасть к кормушке и урвать побольше кусок — вот и все».

В любой популяции во всем мире 4% социопатов, независимо от страны и всего остального. Но в политике их больше 50%, потому что этим людям «надо» больше, чем другим. Социопат — бессовестный тип, готовый манипулировать остальными, прогибаться, идти, что называется, по трупам. Так что ждать от большей части политиков конструктивных действий не стоит — на них действует лишь метод кнута и пряника, объясняет Арнольд Бабрис, который, помимо прочего, является еще и дипломированным психологом.

«Поэтому надо менять избирательную систему в Латвии, где в Сейм проходят в большинстве своем по спискам, на мажоритарную систему, когда выставляются конкретные кандидатуры, с которых потом можно и спросить по всей строгости, — уверен собеседник ФАН. А сейчас лидеры списков затаскивают с собой в парламент довольно-таки случайных людей с не очень высоким, прямо скажем, интеллектом. 100 депутатов в Сейме — этакая «коллективная ответственность», когда за все отвечают все и никто по отдельности. Я знаю только один пример коллективной ответственности — подводная лодка, когда всплывают все или никто. Поэтому я призывал в своих выступлениях перед выборами: раз хотите открыть «мешки ЧК», то откройте тогда и «мешки Сейма». Давайте посмотрим, кто же из депутатов, фракций, партий нанес самый большой урон Родине. Вот какие «мешки» надо открывать!»

Кто рушил промышленность Латвии? Чьи подписи и на каких бумагах стоят? Все это можно найти, было бы желание работать, а не устраивать цирк с «мешками ЧК». И ведь пенсионеры ждут надбавок к пенсиям, врачи и учителя — к зарплатам, а весь народ — отмены «электрического ярма» в виде компонента обязательной закупки. Да и налоги надо снизить хотя бы на продукты первой необходимости, напоминает Бабрис.

Бабрис: Латвию сломали и распродали

«Давайте спросим теперь с наших политиков, которые развалили экономику страны, которые совершали экономические диверсии против нашей нации, — призывает Арнольд. — Давайте призовем к ответу этих экономических диверсантов, которые разрушили огромный экономический потенциал Латвии. Ведь на момент восстановления независимости у нас и внешнего долга не было никакого, а республика считалась одной из самых развитых в СССР. Все сломали и распродали, и продолжают рушить до сих пор. Зато часто любят вспоминать о сталинских депортациях, но извините — нынешняя добровольная «депортация» намного превосходит то, что сделал Сталин: мы потеряли огромную долю работоспособного населения, в основном молодых и зрелых людей, которые уже не вернутся. Это — преступление против народа. Из Латвии эмигрировало за последние годы до 400 тысяч жителей!»

Люди уезжают, уверен Арнольд Бабрис, потому что не верят правительству, не верят, что новое правительство будет лучше, потому что все прошедшие годы говорят об обратном. Политики обманывали и обманывают людей, они украли у них самое важное — веру. В стране остаются пенсионеры, нагрузка на работающих людей все больше, указывает промышленник, возглавляющий правление рыбоконсервной фабрики Brivais vilnis, продолжающей выпускать шпроты по знаменитым латвийским рецептам.

Есть только один способ изменить ситуацию — жестко применять принцип персональной ответственности, вплоть до тюремных сроков за провал государственных проектов, включая уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний, потому что это — вопрос национальной безопасности, убежден Арнольд Бабрис.

Но вместо этого народ кормят очередной кашей из серого гороха. Десятки тысяч латвийцев зарегистрировались на сайте с архивом КГБ Латвийской ССР, чтобы узнать, кто там «предал нацию», в то время как настоящие предатели спокойно уплетают стейк совершенно в ином месте и даже не скрываются. Дело сделано: общество бурлит, ужасаясь, что даже дедушки с бабушками и родители известных в Латвии людей тоже оказались в оцифрованной картотеке из 10 600 «агентов». В мае обещают еще порцию этой «кашки».

«Что это, если не диверсия и преступление против Латвии? — спрашивает Бабрис. — И бенефициар известен: это — те политики, которые продвигали решение о публикации учетных карточек «агентов» КГБ, чтобы отвлечь внимание от собственной коррумпированности, воровства, безделья и самоуправства и попытаться каким-то боком перенести вину уже и на «пособников» из КГБ. Характерно, что незадолго до открытия картотеки латвийские историки публиковали статьи о зверствах НКВД в 1940-е — 1950-е годы. На фоне описаний этих зверств и должны были появиться списки «агентов» 1970-х —1980-х годов. Хорошенький и весьма целенаправленный пиар».

Отмечу — они бы еще бы ВЧК вспомнили и «красный террор», в котором, к слову, известно кто активно участвовал — красные латышские стрелки, «гвардейцы и рыцари революции», как их пафосно именовали в советское время.

Именно товарищи из Латвии составляли и костяк ЧК, и РККА, и охраны Ленина и соответственно, Смольного, а потом Кремля, напоминает Бабрис. Надежные были ребята, спасли власть большевиков во время левоэсеровского восстания в 1918 году, а потом и в Гражданскую войну так бились, что поэты стихи о них слагали…

Но в Латвии про этот эпизод истории сейчас вспоминать не принято. И многим сейчас совсем не до стихов. Переваривают, пережевывают скупую информацию из учетных карточек, которая подана без каких-либо комментариев. Зато раскрыты личные данные «агентов» — вплоть до дней и годов рождения, адресов, что не очень несовместимо с принятым недавно законом об охране тех же личных данных.

«Никакой добавочной стоимости от публикации картотеки не вижу, — продолжает Арнольд Бабрис. — Более того, это может привести к человеческим драмам. У меня был случай, когда мой бывший подчиненный, узнав, что его отец, которого он очень любил, значился в картотеке, впал в реальную депрессию. Он не был готов это принять. А как будут реагировать родственники и близкие тех, кто сейчас открыл для себя подобное? Как станут относиться к детям «агентов» в их окружении? Кому от этого станет лучше? О каком сплочении общества можно говорить?

Историки получили денег из бюджета, но ничего не объяснили. А надо бы рассказать, как работала система в последний период, который представлен в картотеке, чем занимались те или иные отделы и их агенты. Можно было обойтись и без фамилий, считает Бабрис.

Словом, выхлопа от «мешков ЧК» много, запашок стоит еще тот, но толку мало. Весь расчет у политиков — что потом еще что-нибудь придумают или оно, как говорится, само рассосется — хотя это уж вряд ли…