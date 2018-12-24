Матвиенко сообщила, когда будет оглашено послание Путина к Федеральному собранию

Москва, 24 декабря. Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет оглашено в первом квартале следующего года. Об этом в понедельник сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Дата [послания] будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных», — уточнила она.

Матвиенко напомнила, что у президента есть обязательство ежегодно выступать с посланием парламентариям, что он систематически и делает.

Послание президента — традиционное ежегодное обращение российского лидера к обеим палатам парламента, в ходе которого глава дает оценку положения дел в стране и определяет ключевые направления политики на перспективу.

Председатель Совфеда также указала на то, что Федеральное собрание внесло свой вклад в те положительные тенденции, которые зафиксированы в развитии России, о чем говорил российский лидер Владимир Путин на прошедшей 20 декабря пресс-конференции. Тогда он подчеркнул, что есть «удовлетворение от проделанной работы», добавила Матвиенко.