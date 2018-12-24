«Художник ощущает место и время»: в Совфеде отреагировали на появление свастики в центре Киева

Москва, 24 декабря. Художник, нарисовавший свастику на арт-объекте Middle way (более известном как «Синяя рука») в центре Киева, «чувствует место и время». Так на инцидент в украинской столице отреагировал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее, как пишут украинские СМИ, журналист Андрей Пындык на своей странице в Facebook опубликовал фото «Синей руки», расположенной на Бессарабской площади. Судя по снимку и комментарию Пындыка, вандал изобразил на арт-объекте свастику.

«Неизвестный художник нарисовал свастику на «Синей руке» в центре Киева. Не птичку, не сердечко, не цветок, а свастику. Художник ощущает место и время», — написал Алексей Пушков в Twitter.

«Синяя рука» появилась в центре Киева осенью 2018 года. Раньше здесь находился памятник Владимиру Ленину. Арт-объект Middle way, как сообщали в мэрии украинской столицы, означает «дружбу и общение». Автором «Синей руки» является румынский скульптор Богдан Раци. Особенностью скульптуры стало то, что рука одновременно является и правой, и левой.

Напомним, появление скульптуры вызвало резонанс в социальных сетях. Украинские и российские пользователи терялись в догадках: почему рука, означающая дружбу и общение, именно синего цвета. Многие отреагировали на появление арт-объекта с юмором и иронией: некоторые пользователи углядели связь с периодическим отсутствием горячей воды в украинской столице и шутливо предположили, что, возможно, «Синяя рука» — это памятник руке киевлянина, умывающегося ледяной водой.