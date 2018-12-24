Как не стать жертвой кибермошенников: россиянам напомнили о безопасности в Сети

Москва, 24 декабря. Эксперты и правоохранители заявляют о росте киберпреступлений в мире, и Россия не стала исключением. Специалисты в сфере интернет-безопасности напомнили простейшие способы защиты себя от мошенников.

В Сбербанке ранее отмечали, что вредоносное программное обеспечение на смартфонах является одной из самых крупных киберугроз для россиян. Заразить смартфон можно даже просто при неосторожном поиске в Интернете: при переходе по сомнительной ссылке, либо открыв фотографию в личном сообщении. В повышенной зоне риска гаджеты на платформе Android.

Помимо этого растет и число преступлений с использованием web-фишинга, фейковых сайтов банков, платежных систем, мобильных операторов, интернет-магазинов. Часто преступники действуют под личиной известных брендов. В этом году с помощью перечисленных технологий злоумышленники обогатились на 251 млн рублей, а это на 6% больше по сравнению с показателем минувшего года. Сумма одного хищения с помощью web-фишинга в среднем составляет порядка одной тысячи рублей.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников в Сети, эксперты в комментарии News.ru советуют соблюдать несложные правила, которыми, к сожалению, многие часто пренебрегают.

В частности, они указали на то, что не стоит не открывать сообщения от неизвестных отправителей, переходить по подозрительным ссылкам. Кроме того, эксперты советуют проверять состояние своих банковских счетов, а также установить лимит на сумму списаний с банковской карты.

Напомним, летом этого года президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в России будет создана системы обмена данными между бизнесом и правоохранителями. Она позволит быстро ликвидировать кибератаки, координировать действия операторов связи, банков, интернет-компаний и правоохранительных органов.