Украинские силовики терроризируют население на границе с Крымом — общественник

Симферополь, 24 декабря. Украинские военные терроризируют население в населенных пунктах на границе с Крымом, пользуясь военным положением. Об этом в понедельник заявил лидер общественной организации «Единство Крыма» и председатель Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

«Под предлогом военного положения украинские военнослужащие устраивают бесчинства и настоящий террор местного населения. Люди очень насторожены и опасаются за свою безопасность», — отметил он.

Общественник подчеркнул, что от действий ВСУ уже пострадала его семья. По его словам, радикалы из украинских добровольческих батальонов захватили принадлежавший ей семейный пансионат и гостиницу, передает РИА Новости.

Напомним, что военное положение было введено на Украине после того, как Россия задержала в Керченском проливе три украинских бронекатера, вторгшихся в российские территориальные воды. Военное положение введено на территории 10 регионов и продлится месяц. Отметим также, что президент Украины Петр Порошенко в связи с объявлением военного положения запретил въезд в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.