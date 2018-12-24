«Выболтал планы Порошенко»: в РФ отреагировали на прогноз генсека ОБСЕ о «пожаре» в Крыму и ДНР

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил, что обеспокоен возможным «оказанием Россией военной помощи ДНР и ЛНР» в случае обострения конфликта в регионе. Он предположил, что в таком случае усилится противостояние между Москвой и Киевом.

«У меня есть опасения, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги огня, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно разгорится огромный пожар», — сказал Гремингер.

По словам главы ОБСЕ, наиболее подвержены этой опасности Крымский полуостров и линия разграничения на юго-востоке Украины.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя заявление Гремингера корреспонденту Федерального агентства новостей, отметил, что это явная провокация, направленная против Российской Федерации.

Эксперт напомнил о том, что миссия ОБСЕ проводила осмотры военных баз в Донбассе и фиксировала, что Москва ни разу не поставляла никакого оружия в регион.

«Представителям ОБСЕ должно быть досконально известно, что вооружение ЛНР и ДНР Россия не поставляла и не поставляет. Члены международной организации инспектировали воинские подразделения и базы. Луганск и Донецк никогда не скрывали, из чего и как они производят свое оружие. Не стоит забывать, что на территории ЛНР было несколько военных складов, которые и являлись основным источником вооружения для обеих республик. Других источников нет. Иногда ополченцы воюют при помощи подручных средств. Например, снайперская винтовка «Сепаратист» переделана из крупнокалиберной пушки», — разъяснил он.

Военный эксперт обратил внимание на то, что в международной организации выдумывают сомнительные факты, игнорируя важные просьбы граждан ДНР и ЛНР. По словам Леонкова, ОБСЕ придерживается странной позиции: «то, что у них перед носом, они не видят, а то, чего никогда не было, смело утверждают».

«Если Гремингер опасается начала боевых действий, так пусть займется делом. Минские соглашения никто пока не отменял, и ОБСЕ должна фиксировать расположение тяжелой техники, артиллерии свыше 100 мм на линии соприкосновения. Луганск и Донецк об этом говорят, наблюдатели ОБСЕ молчат. Может быть, он выболтал некоторые планы Петра Порошенко по устройству новой провокации. Понятно, по какому сценарию она закончится. Не стоит забывать, что была принята резолюция Генассамблеи ООН по Крыму, а теперь вдруг в Организации озаботились тем, что в регионе якобы нарушаются права человека. Это спланированная акция против России и только. Очень печально, что ОБСЕ стала одним из бойцов информационной войны», — заключил собеседник ФАН.

Киев проводит военную операцию против Донбасса с 2014 года, жертвами которой, по различным данным, стало более 10 000 человек. Россия, как неоднократно подчеркивали в Москве, не является стороной данного конфликта.