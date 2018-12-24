И платформа с техникой ВСУ улетает в болото: украинец показал на фото, что такое военное положение

Донецк, 24 декабря. Военное положение, введенное в ряде регионов Украины 26 ноября, срывает местное руководство и убитая инфраструктура. В Херсонской области из-за разбитых дорог улетел в обрыв военный тягач с боевой машиной на прицепе. Снимок инцидента в своем блоге опубликовал украинский активист Александр Власов.

Комментируя пост, блогер написал, что этой фотографией будет объяснять приятелям и друзьям из других областей, что такое военное положение.

«Это участок дороги в Херсонской области в балке в Меловом, где в течение нескольких лет из-за отсутствия дороги в реку падают большегрузы и фуры», — написал Власов.

Украинец сравнил масштаб произошедшего со съемками военного кинофильма, по сюжету которого партизаны подрывают дорогу, а техника противника падает в водоемы.

«И вот, во время военного положения, там улетает в болото платформа с техникой ВСУ», — констатировал блогер.

При этом Власов отметил, что в качестве партизан выступает областная администрация и областной совет, передает «ПолитНавигатор».

Напомним, три военных корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) 25 ноября нарушили государственную границу РФ, вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, опасно маневрировали и игнорировали законные требования Пограничной службы ФСБ РФ остановиться, в результате были задержаны. Законные действия российской стороны Киев назвал «агрессией» и 26 ноября ввел в 10 областях страны военное положение.

В Кремле решительно осудили действия ВМСУ в Керчи и назвали их однозначной провокацией.