Сирия и Африка в поле интересов Франции: Макрон вслед за Трампом хочет примерить костюм борца с ИГ

Франция намерена сохранить военное присутствие в Леванте, несмотря на выход американских сил из Сирии, заявил президент республики Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в столице Чада. Неужели Париж планирует заменить Вашингтон на посту главного иностранного участника всех конфликтов на Ближнем Востоке и за его пределами? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Французский лидер также пообещал продолжать борьбу с террористическими группировками в североафриканском регионе Сахель в рамках операции «Бархан». Париж начал эту кампанию еще в 2014-м году по просьбе пяти стран региона – Чада, Нигера, Буркина-Фасо, Мали и Мавритании. Однако, как отмечают многие эксперты, достичь значительных успехов на этом направлении Франции так и не удается.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода порядка двух тысяч военных из САР в следующие 60-100 дней. При этом в своем объявлении американский лидер присвоил себе достижения ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА), назвав Пентагон чуть ли не единственной силой, обеспечившей разгром «Исламского государства»1 (запрещено в России) в Сирии.

Примечательно, что после высказываний Трампа министр обороны Франции Флоренс Парли позволила себе не согласиться с президентом Соединенных Штатов, заметив, что джихадисты ИГИЛ1 в САР были ослаблены, но не были уничтожены полностью. Поэтому борьба с целью нанесения им окончательного поражения в оставшихся районах должна продолжаться, считает она. Похоже, что Париж вслед за Вашингтоном тоже очень хочет присвоить уже достигнутую Россией и Сирией победу над ИГ1 себе.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов подчеркнул в комментарии для ФАН, что Макрон полон решимости «сделать Францию снова великой». Для этого он пытается решить, в частности, и некоторые имиджевые проблемы. Тем не менее пока что им было заявлено значительно больше, чем Париж успел сделать. Это касается и военной деятельности страны в ближневосточном регионе и в Африке.

«Одной из целей Макрона с приходом к власти стало укрепление Франции как не только одной из ведущих стран Евросоюза, но и крупного игрока на международной арене, и в том числе в военной повестке. Примером ему является статус его страны во времена правления Шарля де Голля, тогда она была самостоятельным центром силы с ядерным вооружением и общалась практически на равных и с Советским Союзом, и с США», — пояснил наш собеседник.

Однако нынешний французский лидер слишком забегает вперед, стараясь продемонстрировать всем странам то, чего у него еще нет.

«Он маркирует свое военное присутствие в ряде регионов мира, но при этом переоценить его, бесспорно, сложно — и я говорю об этом, конечно, в ироническом смысле. Дело в том, что никакого серьезного участия французский контингент ни в Сирии, ни в других странах не принимает, оно почти незаметно. В САР Париж играет роль сателлита общей американской коалиции, но не более того. И теперь он решил примерить на себя костюм борца с ИГИЛ и даже попробовать начать соответствовать, Макрон хочет по-настоящему вступить в игру, чтобы не только заявлять, но и подтверждать действиями. Но хватит ли на это сил и ресурсов — еще большой вопрос», — заметил политолог.

Участие в ряде военных кампаний в других частях света отвечает целому ряду целей, и некоторые из них вполне понятны — например, разрешение миграционного кризиса во Франции. Другие же состоят в том, чтобы принести Макрону славу нового «маленького капрала».

«Есть решение по крайней мере на уровне риторики усилить позиции Парижа в ближневосточном и африканском регионах для того, чтобы повлиять на негативные миграционные процессы. Но это лишь одна из задач. Помимо еще экономических интересов, французский лидер также намерен решить свои собственные имиджевые проблемы, которых накопилось достаточно, судя по последним событиям в стране, в том числе связанных с «желтыми жилетами», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.