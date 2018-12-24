Два Ту-160 в состоянии зачистить США: в Совфеде ответили американскому дипломату на критику российских самолетов

Американский аналитический журнал The National Interest раскритиковал слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера о российских бомбардировщиках Ту-160. Ранее дипломат заявил, что самолеты не представляют угрозы для Америки, поскольку они слишком старые.

«Начнем с того, что возраст вовсе не обязательно означает операционную отсталость», — пишут авторы статьи.

Кроме того, в заметке говорится, что Ту-160 наглядно продемонстрировали свою эффективность во время спецоперации против боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей ответил американскому дипломату на критику российских самолетов. По словам парламентария, двух Ту-160 будет достаточно для того, чтобы в случае военной агрессии Россия могла нанести критический ущерб инфраструктуре Соединенных Штатов.

«Американский посол сравнил Ту-160 с музейными экспонатами. Хочу сказать, что созданные 40 лет назад стратегические ракетоносцы Ту-160 никем не превзойдены. Никем. Ни у кого такого оружия до сих пор нет, включая американцев. А новый самолет Ту-160М2 вообще не имеет аналогов. Два стратегических ракетоносца в состоянии зачистить Соединенные Штаты. Поэтому дилетантские рассуждения об этом оружии и его возможностях настоящих специалистов всегда удивляют», — подчеркнул член комитета СФ по обороне и безопасности.

Он обратил внимание, что Россия вернула себе былую военную мощь и в состоянии противостоять любым угрозам. Кроме того, Москва тесно сотрудничает со своими иностранными партнерами.

«Эксперты осознают, что Россия возобновила боевое дежурство везде: в океане, в воздухе — в любом пространстве, где позволяет международное право. В том числе и там, где можно присесть, дозаправиться и продолжать боевое дежурство. Это должны понимать все, это обеспечивает нашу безопасность», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, ранее два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили перелет с аэродромов России в международный аэропорт Венесуэлы, летчики преодолели более 10 тысяч километров.

1 Организация запрещена на территории РФ.