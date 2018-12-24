Россия не станет инструментом обслуживания интересов США — Лавров

Москва, 24 декабря. США пытаются использовать Россию для достижения своих целей. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в этом заключается главная проблема российско-американских отношений — Соединенные Штаты никогда не воспринимали свой диалог с Москвой как самоценность. Они всегда думали лишь о том, как использовать эти отношения в своих интересах.

Лавров подчеркнул, что сейчас Вашингтон пытается демонизировать Россию, чтобы усилить позиции НАТО. Кроме того, Штаты обсуждают возможность использования РФ против Китая.

«Да и попытки изменение российской политики продиктованы желанием сделать из нас инструмент обслуживания интересов США. Мы знаем страны, которые американцам удалось принудить к такой роли, но, разумеется, с нами этого не получится», — рассказал министр агентству РИА Новости.

Глава российского МИД выразил уверенность, что пока США не прекратят заниматься объективизацией России, отношения между двумя странами не изменятся.