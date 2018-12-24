Все девять рабочих в шахте Соликамска погибли от отравления угарным газом

Соликамск, 24 декабря. Судебно-медицинская экспертиза в Соликамске Пермского края подтвердила предварительную версию, что все девять рабочих, заблокированных в горящей шахте, погибли от отравления угарным газом. Об этом ФАН рассказал источник в следствии.

Рабочих не спасло наличие у них автономных дыхательных аппаратов, воздух в них рассчитан на час, а операция по поиску людей длилась более 10 часов. Первых восемь человек, которые самостоятельно смогли выйти из шахты, спасли эти аппараты. Людям не понадобилась даже медицинская помощь.

Напомним, в субботу на шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло возгорание монтажной пены и строительного мусора в результате нарушения правил безопасности горных работ. Практически сразу после возгорания восемь рабочих подрядной организации сумели самостоятельно выйти из Шахты, а девять горняков остались в задымленной ловушке и погибли.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны: Андрей Купришкин — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев — начальник участка №5, Игорь Чукаев, — горный мастер, Андрей Артюхин — начальник объекта шахтостроительного комплекса.