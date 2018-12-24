Донбасс сегодня: эпидемия косит ряды ВСУ, украинских дезертиров приказано расстреливать на месте

Донбасс, 24 декабря. Ситуация на линии фронта стабильно напряженная, ВСУ бьют из минометов и зениток. Украинские солдаты массово бегут с передовой в страхе перед возможным наступлением. Корь стремительно распространяется в бригадах ВСУ под Мариуполем. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная информация

Красный Яр, Сокольники и Логвиново в Луганской народной республике в минувшие сутки попадали под огонь украинских войск. В общей сложности Вооруженные силы Украины четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, преимущественно используя гранатометы и стрелковое оружие. Дважды зафиксировано применение минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Стабильно напряженной остается ситуация на линии соприкосновения армейского корпуса Донецкой народной республики и ВСУ. Несущественно усилились обстрелы на донецком направлении, где активно работали украинские зенитные установки, 82-мм минометы и гранатометы разных типов. На мариупольском и горловском направлениях минометы не применялись, обстрел позиций республиканских сил велся из орудий боевых машин пехоты и гранатометов.

Эпидемия кори косит ряды ВСУ

Старые новые проблемы возникли в украинской армии с приходом зимы. По информации оперативного командования Вооруженных сил ДНР, военнослужащие передовых частей ВСУ на Мариупольском направлении массово страдают от кори. Командиры 128-й и 57-й бригад, где отмечены вспышки заболевания, докладывать наверх о ситуации не спешили, опасаясь дисциплинарной ответственности, чем довели масштабы ситуации до угрожающих.

Когда информация дошла до украинского Минздрава, ведомство решило провести массовую вакцинацию всех военнослужащих, поскольку ситуация угрожает масштабной эпидемией, выходящей за рамки одних лишь силовых структур. Как сообщает разведка дончан, несмотря на принятые меры, профилактические и лечебные мероприятия проходят с большим опозданием.

Украинские солдаты не хотят воевать

По всей зоне ответственности украинских бригад на горловском направлении командование Объединенных сил вводит усиленные патрули, состоящие из бойцов Национальной гвардии и военной службы правопорядка (ВСП). Цель — недопущение дезертирства с передовых позиций. Причина — возросшее количество дезертиров, которые бегут не только поодиночке, но и целыми группами, оставляя наблюдательные посты и передовые позиции.

Выяснилось плачевное состояние дел после внезапной комплексной проверки штабом ООС 58-й мотопехотной бригады. Сводным отрядам нацгвардейцев и военнослужащих ВСП разрешено при выявлении дезертиров применять оружие на поражение в случае сопротивления.

Ряды 14-й бригады ВСУ продолжают редеть из-за пьянства

В зоне ответственности 14-й механизированной бригады ВСУ находится практически весь восточный участок линии соприкосновения с ЛНР в Луганской области, включая недавно «освобожденные» населенные пункты, — например хутор Вольный, где отродясь не было сил ЛНР.

В течение последних шести месяцев бригада установила абсолютный антирекорд популярности у мирного населения. По информации разведки ЛНР, в отделах полиции по всей Луганской области лежат сотни заявлений мирных жителей на «защитников» — люди жалуются на грабежи, побои, вымогательство.

Нередки среди военнослужащих 14-й бригады и случаи самоубийств и потерь в результате внутренних разборок, что является наглядным свидетельством отсутствия воинской дисциплины в подразделениях. Один из последних случаев, который известен военным республики, произошел в районе поселка Екатериновка. Военнослужащий бригады в пьяном состоянии сел за руль военного автомобиля и заехал украинские минно-взрывные заграждения. Произошел подрыв и горе-вояка получил многочисленные тяжелые ранения.

«Крупный улов» украинских СМИ

«Возле Горловки ликвидирован российский полковник», пишут в своих сообщениях киевские сетевые издания. Это сообщение стало развитием фейка о «крупных потерях террористов», который два дня распространяется в украинских СМИ и который в воскресенье разоблачили в ДНР.

Источник украинских СМИ — некий Александр Соколов, которого издания не ассоциируют ни с армией, ни властью, ни с общественными организациями Украины. СМИ пишут просто: «Как сообщил пользователь Александр Соколов…» При этом сам пользователь не указывает источников информации, а проживает, судя по профилю, за пределами ДНР и является гражданским лицом.

Украинские издания, чтобы не ударить совсем уж в грязь лицом, в теле новости написали, что «среди погибших вроде бы есть полковник ВС РФ». То есть информация уже вроде бы и не подтверждается. Но самое интересное, что пропагандисты «Реал.вин» не только дезинформировали свою аудиторию, но и переврали свой же источник, Александра Соколова, который писал, что «полковник умер естественной смертью». СМИ решили поправить мужчину и придать новости больше «трэша», — что у них и получилось.