Сирия, 24 декабря. Курды освободили нескольких солдат САА на севере Хасаки в качестве жеста доброй воли. Патрульные США были замечены к западу от Манбиджа в Алеппо. Солдаты ЦАХАЛа обстреляли группу вооруженных людей на Голанах, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили отряды «Силы Тигра» к городу Манбидж в Алеппо; уничтожили нескольких боевиков во время ответного обстрела их позиций у города Мурек на севере Хамы.

«Исламское государство»1: продолжает вести бои с курдами в «Хаджинском кармане».

Курды: заявили о захвате населенного пункта Абу Хасан на юго-востоке Дейр-эз-Зора; освободили нескольких солдат САА в городе Камышлы на севере Хасаки.

Международная коалиция: провела боевые вылеты в юго-восточной части САР.

ВС Израиля: открыли огонь по группе вооруженных людей, замеченных в районе Голанских высот.

Провинция Алеппо

Появилась информация о том, что к окраинам города Манбидж прибыли отряды спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) «Силы Тигра». Об этом сообщает на своей странице в Twitter военный источник (IvanSidorenko1). Напомним, двумя днями ранее стало известно, что курдские группировки согласились передать населенный пункт правительственным подразделениям. В то же время протурецкие вооруженные формирования сообщили о готовности приступить к операции по зачистке города от курдских радикалов, передает Twitter-канал (MuntasrBillahTR). Кроме того, к западу от Манбиджа были вновь замечены американские патрульные автомобили. Напомним, 19 декабря Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил о выводе подразделений Соединенных Штатов из Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

В так называемом Хаджинском кармане не утихают ожесточенные столкновения между боевиками «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), поддерживаемыми ВВС международной коалиции. Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) передает, что курдам удалось занять населенный пункт Абу Хасан, тогда как вблизи города Абу Аль-Хатир бои все еще продолжаются. Тем не менее местные активисты данную информацию пока не подтверждали. Напомним, накануне поступали данные о взятии курдами лишь окраин Абу Хасана. Военные самолеты западного альянса также продолжают осуществлять авианалеты в зонах контроля террористов. Как известно, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что вывод контингента США не означает прекращения работы коалиции, в составе которой действуют более 70 стран.

Провинция Хама

На севере Хамы не прекращаются вооруженные стычки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции, выступающими против мирного урегулирования конфликта с сирийскими властями. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (MuhammadAlYunus), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла огневые позиции противника в районе города Мурек, в результате чего несколько исламистов были уничтожены. Кроме того, ударам сил САР подверглись укрепления боевиков вблизи населенных пунктов Хасрая, Аз-Залакият и Аль-Арбаин, сообщает интернет-портал Halab Today TV. Напомним, САА открывает огонь в ответ на провокации со стороны джихадистов. Накануне радикалы, базирующиеся в данном районе, предприняли очередную вылазку на позиции САА, которая, однако, была пресечена сирийскими военнослужащими.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь по группе вооруженных людей, которые проникли в демилитаризованную зону на Голанских высотах, оккупированных израильскими силами. Никаких данных о возможных жертвах инцидента пока не поступало. Напомним, Израиль незаконно занял территорию Голан в ходе Шестидневной войны 1967 года, его суверенитет над этим районом был провозглашен в 1981 году в одностороннем порядке. Как известно, Совбез ООН осудил действия Тель-Авива и признал их незаконными с точки зрения международного права.

Провинция Хасака

Сирийский новостной портал Qamishli News Network заявляет о том, что члены курдских вооруженных формирований, под контролем которых находится практически вся территория провинции, за исключением части города Камышлы и района на северо-востоке от административного центра региона, освободили нескольких солдат Сирийской арабской армии (САА), ранее взятых в плен. По сведениям Twitter-канала (IvanSidorenko1), этот поступок является жестом доброй воли по отношению к сирийскому правительству. Напомним, в силу того что Турция готовится к началу крупномасштабного наступления к востоку от Евфрата, участились попытки курдов наладить диалог с сирийским правительством.

Тем временем мирное население, проживающее на подконтрольных курдским отрядам территориях Камышлы, продолжает принимать участие в митингах, требуя передать оккупированные «Демократическими силами Сирии» (SDF) районы под контроль сил САР. Об этом заявляет военный источник в сети Twitter (Bosni94).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)