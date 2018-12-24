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Лавров заявил, что Москва не собирается сворачивать отношения с Киевом

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Лавров заявил, что Москва не собирается сворачивать отношения с Киевом

Москва, 24 декабря. Москва не предпринимала и не собирается предпринимать односторонних действий по сворачиванию отношений с Киевом, об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва не собирается в одностороннем порядке разрывать отношения с Киевом. Как пишет РИА Новости, министр уточнил, что российская сторона, наоборот, выступает за сохранение и создание условий для возрождения «многоплановых связей и контактов».

Напомним, отношения РФ и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев в апреле 2014 года начал военную операцию в ЛНР и ДНР, после того, как они заявили о своей независимости, не согласившись с государственным переворотом на Украине.

При этом Украина ранее обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, несмотря на то, что доказательств этого предоставлено не было.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».

Лавров заявил, что Москва не собирается сворачивать отношения с Киевом

Автор: Алия Садыкова
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