Россия не будет игнорировать увеличение числа ракет у США в случае разрыва ДРСМД — Лавров

Москва, 24 декабря. Россия не будет игнорировать увеличение ракетного арсенала у США, если Соединенные Штаты все же выйдут из Договора о запрете ракет малой и средней дальности. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вынуждены предостеречь: мы не сможем и не станем игнорировать появление новых американских ракет, несущих угрозу нам и нашим союзникам. Не должно быть сомнений в том, что мы обладаем необходимым набором средств, чтобы обеспечить собственную безопасность», — отметил он.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что Москва не заинтересована в гонке вооружений и «ракетных кризисах», как и любое другое здравомыслящее государство. Она по-прежнему готова к диалогу с Вашингтоном, если в Америке все еще остались силы, желающие спасти ДРСМД, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора.

В российском МИД подчеркнули, что выход США из ДРСМД является ударом по всей системе глобальной безопасности.