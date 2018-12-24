«Лишь бы втянуть остальных»: экс-глава МИД Украины объяснил, зачем Киеву миротворцы ООН в Донбассе
Киев, 24 декабря. Киев пытается втянуть миротворцев ООН в конфликт в Донбассе, чтобы не решать вопросы самостоятельно, заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, подчеркнув, что он против «такой миссии».
«Это очередная идеологическая линия нынешней власти в Украине, лишь бы втянуть всех остальных, а самим не решать ситуацию», — заявил он местным СМИ.
Он также напомнил, что согласно минским соглашениям стороны конфликта должны вести инклюзивный диалог «с теми территориями» (ДНР, ЛНР. — Прим. ФАН). На это, как напомнил Кожара, неоднократно указывал и недавно уволившийся замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.
Он предложил прислушаться к тому, что говорят в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.
«Он говорит: «А почему украинцы не могут общаться напрямую с украинцами, почему они не могут решать вопросы напрямую?» — подчеркнул политик.
Ранее к прямым переговорам с народными республиками призвал и украинский олигарх Игорь Коломойский, спонсировавший украинские карательные батальоны.
«Все от нас зависит. В вопросе Донбасса все зависит от нас, мы воюем сами с собой. Как вернуть Донбасс? Надо с ними о чем-то договориться. С теми, кто там есть», — подчеркнул Коломойский.
Готовы к прямым переговорам с ДНР и ЛНР и депутаты Верховной рады. В частности, на это указал парламентарий Евгений Балицкий.
«Надо ехать и разговаривать. <…> Надо прекратить убивать друг друга», – сказал он.
По его словам, переговоры с Донецком и Луганском могут начаться уже после выборов президента Украины в марте 2019 года.
С ним согласилась и другой депутат Татьяна Бахтеева.
«Пока власть на это не пойдет, война, к сожалению, будет продолжаться. Конфликту в Донбассе необходимо найти дипломатическое решение», – отметила она.