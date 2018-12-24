«Лишь бы втянуть остальных»: экс-глава МИД Украины объяснил, зачем Киеву миротворцы ООН в Донбассе

Киев, 24 декабря. Киев пытается втянуть миротворцев ООН в конфликт в Донбассе, чтобы не решать вопросы самостоятельно, заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, подчеркнув, что он против «такой миссии».

«Это очередная идеологическая линия нынешней власти в Украине, лишь бы втянуть всех остальных, а самим не решать ситуацию», — заявил он местным СМИ.

Он также напомнил, что согласно минским соглашениям стороны конфликта должны вести инклюзивный диалог «с теми территориями» (ДНР, ЛНР. — Прим. ФАН). На это, как напомнил Кожара, неоднократно указывал и недавно уволившийся замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он предложил прислушаться к тому, что говорят в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

«Он говорит: «А почему украинцы не могут общаться напрямую с украинцами, почему они не могут решать вопросы напрямую?» — подчеркнул политик.

Ранее к прямым переговорам с народными республиками призвал и украинский олигарх Игорь Коломойский, спонсировавший украинские карательные батальоны.

«Все от нас зависит. В вопросе Донбасса все зависит от нас, мы воюем сами с собой. Как вернуть Донбасс? Надо с ними о чем-то договориться. С теми, кто там есть», — подчеркнул Коломойский.

Готовы к прямым переговорам с ДНР и ЛНР и депутаты Верховной рады. В частности, на это указал парламентарий Евгений Балицкий.

«Надо ехать и разговаривать. <…> Надо прекратить убивать друг друга», – сказал он.

По его словам, переговоры с Донецком и Луганском могут начаться уже после выборов президента Украины в марте 2019 года.

С ним согласилась и другой депутат Татьяна Бахтеева.