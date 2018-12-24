Лавров надеется, что адекватные люди когда-нибудь придут к власти на Украине

Москва, 24 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предстоящие президентские выборы на Украине, выразил надежду, что в Киеве когда-нибудь к власти придут адекватные люди.

«Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности», — подчеркнул российский министр в интервью агентству РИА Новости.

Отношения России и Украины резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ. Киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года украинская Рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».

Позже украинское руководство приняло закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля будущего года.

Киев в апреле 2014 года объявил о начале военной кампании против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев регулярно нарушает договоренности и обстреливает территории Донбасса.

Крым стал частью РФ после проведенного в марте 2014 года в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.