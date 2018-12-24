Брюссель, 24 декабря. Конфликт между Россией и Украиной может обостриться из-за возможного «оказания военной помощи» Москвы Донбассу. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Генсек ОБСЕ опасается «огромного пожара» в Крыму и Донбассе. Гремингер считает, что в этих регионах, где между Россией и Украиной «вспыхивают» противоречия, когда-нибудь «вольно или невольно» произойдет эскалация.

«Из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар», — сказал Гремингер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Генсек ОБСЕ также назвал места, где может произойти «эскалация конфликта» между Киевом и Москвой: это Крым и линия разграничения в Донбассе. Гремингер также упомянул выборы в ДНР и ЛНР и назвал республики Донбасса «мятежными».

Свои опасения по поводу конфликта Украины и России генсек ОБСЕ аргументирует следующим утверждением: Гремингер считает, что если республики Донбасса окажутся под военным давлением, Москва окажет им помощь. Он также призвал руководство РФ продемонстрировать «добрую волю» и отпустить задержанных за провокацию в Керченском проливе моряков ВМСУ и военные корабли Украины.

При этом он отмечает, что не ждет прорыва на мирных переговорах в ближайшем будущем, так как «новых импульсов» от «нормандской четверки» в сфере урегулирования конфликта в Донбассе пока нет, а «политическая воля для примирения попросту отсутствует».

Напомним, министерство государственной безопасности ДНР предупредило о том, что вооруженные силы Украины готовят провокацию на химических предприятиях республики. Ведомство опасается, что провокации Киева могут обернуться многочисленными человеческими жертвами. Власти Луганской народной республики, свою очередь, предупредили о прибытии танков украинских Вооруженных сил.

Киев проводит военную операцию против Донбасса с 2014 года. Россия, как неоднократно подчеркивали в Москве, не является стороной данного конфликта.