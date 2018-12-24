Готовились к «войне», как могли: Клинцевич прокомментировал дебош ВСУ на границе с Крымом

Солдаты ВСУ разгромили базу отдыха на границе с Крымом в Геническе Херсонской области, об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Военные, которые заселились в пансионате, ведут себя, как мародеры: крадут и уничтожают имущество, которое им не принадлежит. Но все это списывается под прикрытием военного положения, а чиновники, которые выполняют этот нелепый указ президента о введении этого положения, всего лишь на этом наживаются», — написал бывший парламентарий в своем Facebook.

Алексей Журавко добавил, что украинское государство не в состоянии обеспечить безопасность собственных граждан и их имущества.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал дебош ВСУ на границе с Крымом. Он отметил, что военное положение, которое украинские власти ввели 26 ноября, по большому счету бессмысленно. Россия не намерена осуществлять акты агрессии против соседнего государства. Киев же, наоборот, использует введенное положение для любых политических манипуляций.

«В военном положении смысла никого нет. Это не более чем политические амбиции [президента Украины Петра] Порошенко. Он пытается создать напряженную ситуацию и соответствующий информационный фон вокруг Украины и России. Все проблемы и трудности Украины, которые были созданы под внешним управлением, сегодня переложены на плечи Российской Федерации. Полагаю, что и разбитые телевизоры припишут России в силу неустойчивого состояния Украины из-за «угрозы» масштабной атаки российских вооруженных сил», — иронично заметил член верхней палаты парламента.

Сенатор также обратил внимание на неудовлетворительное состояние украинских войск.

«Психологически ВСУ не выдержали, отсюда и пьянство, и неадекватное поведение. Они действительно очень боялись русских солдат, ожидали их нападения с минуты на минуту. И девочек заказали, чтобы не страшно было, и телевизоры разбили — в общем, готовились к «войне», как могли. У каждого свой подход, у украинских вооруженных сил — вот такой. Хотя в принципе солдаты там неплохие», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, 25 ноября ВМСУ устроили провокацию в Керченском проливе — корабли незаконно пересекли российскую границу и совершали в водах РФ опасные маневры. Судна были задержаны силами ФСБ, возбуждены уголовные дела. После инцидента Киев ввел военное положение.