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Три литератора, нефтяник и авиаконструктор: россияне выбрали имена для пяти аэропортов

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Три литератора, нефтяник и авиаконструктор: россияне выбрали имена для пяти аэропортов

Москва, 24 декабря. Россияне выбрали имена для еще пяти аэропортов. О завершении второго тура голосования сообщили организаторы проекта «Великие имена России».

По итогов конкурса, аэропорту «Внуково» в Москве хотят дать имя авиаконструктора Андрея Туполева, петербуржскому аэропорту «Пулково» присвоить имя писателя Федора Достоевского. Воздушную гавань в Пензе хотят назвать именем Виссариона Белинского, в Аргангельске — присвоить имя писателя Федора Абрамова, а в Нижневартовске — нефтянника Виктора Муравленко.

Напомним, названия для 41- го аэропорта были определены в ходе первого тура голосования. Он завершился в начале декабря. По его итогам столичному аэропорту «Домодедово» было присвоено имя Михаила Ломоносова, а «Шереметьево» — имя Александра Пушкина.

В общем за два тура голосования россияне выбрали имена 46 объектов.

Как отметили организаторы проекта, теперь по итогам второго тура голосования они должны встретиться с собственниками аэропортов в общественной палате РФ.

Автор: Игорь Федоров
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