Стали известны подробности спасения трехлетнего ребенка из хабаровской тайги

Хабаровск, 24 декабря. Трехлетний ребенок сумел выжить, оставшись в одиночестве после гибели отца в тайге в Хабаровском крае. Как сообщили в администрации села Кенай Комсомольского района, мальчик оказался в паре километров от небольшого населенного пункта.

По словам главы Кенайского сельского поселения Юрия Анехова, односельчанин Евгений вечером забрал сына из детского сада и поехал с ним кататься на «Буране».

«Через сопки ехали и, когда к реке спустились, на наледь вышли. Необходимо было развернуться, а по наледи не выходило. Водитель пытался задним ходом сдать, но тщетно», — сообщил Анехов.

В результате, по его словам, мужчина высадил сына, чтобы выехать на реку и развернуться. Однако в какой-то момент «Буран» начал тонуть. Мужчина пытался выбраться, но не получалось, пишет KP.ru.

По словам мальчика, отец кричал ему, чтобы тот бежал в магазин. Послушный ребенок поднялся на сопку, потом еще бродил по тайге в поисках магазина. Всего же порядка километра он преодолел.

К счастью, ребенка подобрал случайный водитель, который оказался на дороге, куда вышел в итоге мальчик.

На месте в течение четвертых суток продолжают работать волонтеры, спасательные службы — никто не теряет надежду на спасение мужчины.