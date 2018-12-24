Огромная новогодняя ель с игрушками рухнула в киевском аэропорту «Борисполь»

Киев, 24 декабря. Огромная новогодняя ель с игрушками и лентами рухнула в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Фото и видео с места ЧП появилось в соцсетях.

Инцидент произошел накануне вечером.

«Масштабное авиационное происшествие в коррупционном и дорогом аэропорте Борисполь: грохнулась красивая новогодняя ель», — говорится в сообщении в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

По мнению пользователей, ель могла рухнуть во время концерта Олега Скрипки и Le Grand Orchestra. Один из юзеров опубликовал видео, на кадрах которого можно посмотреть, как новогоднее дерево выглядело до падения.

При этом один из киевлян с сарказмом заметил, что ель была «средняя» и игрушки были так себе, пластмассовые». «Я бы их и сам грохнул, никакой радости. И гирлянды еще не повесили. И не ель, а сосна. Из сосен собранная. У нас на Ленинградской стоит все вообще без проблем», — добавил он. В ответ на это другой юзер заметил: «Я рад, что у вас там все стоит изо всех сил, но в «Борисполе» елка с игрушками лежит».