«Еще дальше от мира»: РПЦ объяснила, чем грозит создание новой церкви Украине

Москва, 24 декабря. Создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество еще дальше от мира и от разрешения религиозного вопроса. Об этом рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. РПЦ объяснила, чем грозит создание новой церкви Украине.

По словам Легойды, РПЦ продолжит «стучаться во все двери» международных правозащитных организаций. Кроме того, она продолжит обращаться к тем, кто способен повлиять на ситуацию на Украине. Как пишет RT, в РПЦ объяснили, что происходящее на Украине не способствует гражданскому миру в стране. Легойда подчеркнул: «то, что произошло 15 декабря и произойдет 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса».

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», который провозгласил создание «украинской поместной церкви». Главой непризнанной церковной структуры был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Президент Украины Петр Порошенко принимал активное участие в создании «новой церкви», что является нарушением украинской конституции, согласно которой религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Соединенные Штаты поддержали создание «новой церкви» на Украине, это является «историческим событием» для страны. С таким заявлением выступил заместитель главы пресс-службы Государственного департамента США Роберт Палладино.

По его словам, свобода вероисповедания должна распространяться на всех украинцев, включая и тех, кто решил не присоединяться к «новой церкви». Кроме того, Соединенные Штаты поздравили митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания с избранием на пост главы новой структуры.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в комментарии ФАН отметил, что заявление Госдепа о поддержке церковного раскола на Украине — это «признание Сатаной собственных заслуг в проведенном им бале». Если проследить число заявлений и действий не имеющих никакого отношения к православию иностранных политиков по поводу «автокефалии» украинской церкви, не остается никаких сомнений, откуда растут уши.