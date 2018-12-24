Ответ Николаю Старикову: давайте ценить наши достижения! Колонка Владислава Гинько

Федеральное агентство новостей представляет статью экономиста, эксперта РАНХиГС при президенте РФ Владислава Гинько, который решил дать ответ на статью писателя Николая Старикова о роли одного из наиболее известных реформаторов в новейшей российской истории.

Политик и экономист Николай Стариков написал «обличительную» колонку в адрес руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Сразу скажу: я не работаю в «Роснано» и лично не знаком с главой этой организации — я вообще видел Чубайса только по телевизору, однако, как человек 90-х годов, помню его роль в политике и экономике в то время. Как экономист, обратил внимание на несколько моментов в колонке Старикова.

Почему-то отношение к Анатолию Чубайсу и его деятельности смешивается с высказыванием, которое он сделал о роли бизнеса в развитии экономики России. Напомним, глава «Роснано» заявил, что бизнес «вернул зарплату людям, наполнил бюджет деньгами, создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования».

«И все это сделали те, кого общество называет олигархами — а другого слова для обозначения крупных предпринимателей даже не придумали», — сетовал тогда Чубайс.

Отношение к этому высказыванию Стариков приравнивает к отношению к Чубайсу — я бы не стал это связывать. А тема важная, и замечательно, что глава «Роснано» ее поднял.

Я согласен с его словами про бизнес. Более того, я бы добавил, что и нынешнее возрождение армии, и тот факт, что военнослужащие, в отличие от 90-х годов, регулярно получают денежное довольствие — во многом заслуга финансовой политики, проводимой правительством Дмитрия Медведева, и в частности профильным министром Антоном Силуановым.

И дело не в том, что нефть в 90-е годы стоила дешевле, чем сейчас: если посмотреть на структуру бюджета, доля несырьевых доходов растет, а влияние сырьевых цен на экономику уменьшается. Нельзя, кроме того, забывать, сравнивая цену барреля в 90-е и сейчас, что за последние 20 лет доллар США значительно потерял в стоимости.

Но дело даже не в цене барреля: экономическая политика, проводимая властью, решила вопрос с регулярной выплатой пенсий и ее индексацией. В стране исторически минимальная безработица — 4,8%, о чем 20 декабря в ходе большой пресс-конференции упомянул и президент России Владимир Путин.

В долгосрочной динамике очевидно, что уровень жизни большей части населения страны вырос, увеличилась продолжительность жизни, уменьшилась доля бедных, увеличилась реальная зарплата и выросли располагаемые денежные доходы населения — все это легко подтверждается публикуемыми данными, от Росстата до МВФ.

Это — закономерный итог экономической политики, проводившейся все эти годы, который вовсе не был гарантирован. Пример тому — немалое количество стран, население которых в тот же период не увидело улучшения уровня жизни. За примерами ходить далеко не надо: Франция. Это третья (если учитывать пока что Великобританию в Евросоюзе, или же вторая после Германии) экономика ЕС и шестая по величине экономика мира.

10 декабря президент Третьей республики Эммануэль Макрон в обращении к французам заявил, что «за последние 40 лет жизнь большинства граждан страны ухудшалась», признав тем самым, что демонстрации «желтых жилетов» в Париже и других городах были только частично вызваны ростом цен на бензин, а на самом деле стали результатом катастрофической ситуации в экономике.

Действительно, французы, чтобы как-то прожить, вынуждены были усиленно брать кредиты — в итоге доля долгов населения в ВВП Франции составляет сейчас 59%. Для сравнения, у России — всего 16%. При этом государственный долг Франции взлетел до 96% ВВП (в России — 17%). Франция живет все хуже, несмотря на то, что экспорт дает ей 29% ВВП, что на 3% больше, чем у России.

Можно, конечно, найти какие-то показатели, которые бы опровергли тезис президента Франции о том, что последние 40 лет французы живут все хуже и хуже, но отрицать очевидное бессмысленно: жизнь в этой стране куда лучше видна местному населению и президенту Макрону, чем туристам, которые наблюдают Францию из окон гостиниц и туристических автобусов.

У нас в России есть все основания гордиться тем, что многолетний экономический тренд является положительным. Николай Стариков пишет, что «у китайской модели [есть] рост экономики и веса Китая как ведущей мировой державы». Это не так.

Экономика Поднебесной — история роста за счет того, что и государство, и население все больше погружается в долги. Суммарная задолженность Китая составляет 265% ВВП и по этому показателю страна является абсолютным лидером среди стран G20. Из этой задолженности государственный долг, представленный наполовину в долларовых кредитах, составляет 4,3 трлн долларов, что не покрывается китайскими резервами в 3,1 триллиона.

Поэтому резервы-то у Китая больше, чем у России, только и долги несравненно больше, а у нас ровно наоборот. Долларовая зависимость экономики Китая привела к тому, что и политически Пекин не может проводить до конца самостоятельный курс.

В результате мы видим, что банки Китая всерьез опасаются не поддержать антироссийские санкции США, а «торговые войны» с Вашингтоном выражаются в том, что Пекин старается идти на мелкие, а не на крупные уступки Штатам. Отсюда и решение властей Китая отдать приоритет закупкам сельскохозяйственной продукции не в России, а у США. Отсюда и последние договоренности Пекина об увеличении закупок американского СПГ. Такова плата за долги — в том числе и политическая.

Экономическое развитие России происходит, быть может, не рывками, но уверенно и стабильно. Стариков приводит цитату Анатолия Чубайса: «По данным OECD (учитывает паритет покупательной способности), в 2016 году уровень цен на электроэнергию в России был на 12% ниже, чем в США, на 65% ниже, чем во Франции, и более чем втрое ниже, чем в Германии». Вроде бы радоваться надо, но лидер движения «Патриоты Великого Отечества» пишет: «Вот этот метод всегда поражает: берут данные какой-то западной конторы и пытаются убедить наш народ, что он живет хорошо».

Уважаемый, Николай Викторович, хочется вам задать вопрос: а вы как считаете, при главе российского государства России Владимире Путине за последние 18 лет большинство населения стало жить хуже?

Ведь что интересно: ничему история многих не учит. Посмотрим на пример соседней Украины и вспомним, как многие местные эксперты, да даже государственные СМИ, телевидение и радио, считали очень «честным» лишний раз напомнить, что, мол, при президенте Викторе Януковиче и главе правительства Николае Азарове экономика идет «куда-то не туда».

Далее было много вариантов рассуждений: кто-то говорил, что экономика Украины «стагнирует», кто-то говорил о «потерянном десятилетии» экономической политики, кто-то рассуждал о коррупции, которая, мол, «расцвела». Как говорится, используется все что дает рейтинг, что хорошо читают читатели и смотрят зрители — и не секрет, что негатив, страшилки привлекают больше внимания, чем позитив.

Рейтинг рейтингом, но что уж говорить — перед Евромайданом на Украине население было изрядно «разогрето» такой критикой. А дальше все помнят, что было: сначала Янукович «пожертвовал» главой кабмина Азаровым, а потом страна и экономика пошли вразнос при молчаливом согласии большинства населения Украины, которым уже рассказали, как им «плохо» жилось при Януковиче.

Успешная экономика была угроблена, а коррупция на Украине, которая раньше была просто одной из категорий преступлений, выросла в разы. Это произошло благодаря тому, что ее стали «крышевать» коррумпированные политики из США, страны, которая — и тут можно посочувствовать американцам — является самой коррумпированной в мире, экономика которой деградирует год от года. Опять-таки — это становится ясно, если за ней наблюдать не из окон автобуса или гостиницы и не читать пропаганду в мейнстримных фейк-ньюс.

Но Украина — это судьба самой Украины. Мне бы не хотелось, чтобы Россия повторила те же ошибки. Нормально развивающаяся экономика Украины была пущена под откос и из нее стали выкачивать последние соки ее нынешние заокеанские хозяева, что произошло просто из-за небрежного отношения к собственным достижениям.

И здесь можно сказать спасибо, прежде всего, президенту России Владимиру Путину, благодаря которому абсолютное большинство россиян не живет в бедности. Спасибо также и бизнесу, который является основой создания рабочих мест в экономике, который своими налогами позволяет бюджету в дальнейшем поднимать зарплаты бюджетникам, финансировать национальные проекты.

Но без создания делового климата, без удобной инвестиционной среды для бизнеса, без реформы сферы энергетики, без развития конкуренции — в чем заслуга руководства страны, а в случае с энергетикой и Анатолия Чубайса, — этого всего бы не было.

Давайте ценить наши достижения!