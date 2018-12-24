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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 16 нарушений в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 16 нарушений в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо

Дамаск, 24 декабря. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня в Сирии, турецкие — 22. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российской стороной за сутки было зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 22 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 20, Идлиб — 1, Латакия — 1», — следует из документа.

В Минобороны также уточнили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму перемирия не подписывались. Так, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518.

Автор: Андрей Крылов
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