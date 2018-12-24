Российские ученые обнаружили у молодежи «бойцовский ген»

Ростов-на-Дону, 24 декабря. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) выявили «бойцовский ген», провоцирующий враждебность у молодежи. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Physchophysiology.

Негативные эмоции — гнев, агрессия, тревога, беспокойство и страх — играют большую роль в поведении человека. В определенные возрастные периоды: например, в период юности, — негативные эмоции отрицательно влияют на формирование общего психологического настроя личности. С помощью технологий ученые могут по-новому взглянуть на природу человеческой агрессии и враждебности, анализируя их через генетические предпосылки. Декан факультета «Психология, педагогика и дефектология» ДГТУ, профессор Ирина Абакумова отметила, что враждебность и агрессия сочетаются достаточно часто, однако не всегда.

«В исследовании мы рассмотрели враждебность как оппозиционное отношение к окружающему миру, подразумевающее наличие негативных установок, эмоций и поведенческих проявлений в виде агрессии, негативизма, аутизации», — сказала Абакумова в комментарии РИА Новости.

Исследователи ДГТУ выбрали для изучения ген МАОА, расположенный на Х хромосоме. Именно его связывают со склонностью человека к асоциальным формам поведения и называют «бойцовским геном». Исследование ДГТУ охватило 285 юношей и подростков в возрасте от 12 до 19 лет. Результаты эксперимента показали, что у 98% обладателей низкоактивного варианта гена МАОА наблюдается высокий уровень враждебности. Это говорит о генетической предрасположенности к подобному поведению.

Абакумова отметила, что результаты исследования могут быть использованы при разработке методов профилактики враждебного поведения среди молодежи.