Лавров объяснил, почему не получается нормализовать отношения РФ и США

Москва, 24 декабря. Нормализовать двусторонние отношения РФ и США не получается из-за недружественных действий американских властей, их попыток оказывать на Россию давление. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что РФ выступает за то, чтобы «последовательно развивать нормальный, прогнозируемый диалог с США на основе принципов взаимного учета и уважения интересов».

При этом глава дипломатического ведомства обратил внимание, что в настоящее время продвинуться в данном ключе не выходит «из-за недружественных действий Вашингтона, непрекращающихся попыток оказывать на Москву давление» с помощью различных инструментов, передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что в итоге недружественных действий США «буксует работа по важным направлениям двусторонней и международной повестки».