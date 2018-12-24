Кредиты МВФ подняли рейтинг Украины по версии Moody's



Нью-Йорк, 23 декабря. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Украины с Саа2 до Саа1.

Уточняется, что суверенный рейтинг Украины был улучшен из-за новой программы финансирования страны, принятой Международным валютным фондом, а также антикорупционных реформ, принятых недавно правительством Украины.

Кроме того, эксперты Moody's также изменили прогноз по Украине с «позитивного» на «стабильный». Это изменение опять же было связано с МВФ, а именно сильной зависимости Киева от фонда. Кроме того, в агентстве указали на то, что страна сильно подвержена риску геополитической конфронтации. Не исключили эксперты, что нестабильная политическая обстановка на Украине может задержать реализацию реформ.

Напомним, новую программу помощи для Украины МВФ утвердил 18 декабря. Она рассчитала на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов. Первый транш Киев уже получил.