Лавров объяснил, почему политики США пытаются «разыграть российскую карту»

Москва, 24 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал приближение новых выборов президента США, выразив надежду, что они не усугубят и без того непростые отношения двух государств.

При этом он не исключил, что по мере их приближения американские политики будут пытаться разыгрывать «российскую карту» активнее и настойчивее​​​.

«Надеемся, что это не приведет к дальнейшему расшатыванию фундамента двусторонних связей, который и так находится не в лучшем состоянии», — добавил он в комментарии РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, Москва уже привыкла к тому, что выстраивание диалога двух стран зависит от конъюнктурных факторов американской внутренней политики. При этом, как заметил министр, в последнее время степень их воздействия даже не зависит от приближения тех или иных выборов в Штатах.

Напомним, предыдущие выборы президента США прошли в ноябре 2016 года. Победу на них одержал Дональд Трамп. Россию обвинили во вмешательстве в избирательный процесс, помешавшее победе главного оппонента Трампа от Демократической партии Хилари Клинтон.

Трамп свои связи с Россией отрицает. Москва также неоднократно заявляла, что все обвинения о якобы «вмешательстве» в электоральный процесс не имеют никаких оснований.