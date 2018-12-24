РПЦ объяснила, на каких условиях готова к диалогу с Константинополем

Москва, 24 декабря. Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем, но не к «отказу от истины», об этом рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, в РПЦ обеспокоены ситуацией на Украине. Легойда подчеркнул, что «христианин вообще не имеет права думать о какой-то точке невозврата». В интервью RT он уточнил, что Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем. По его словам, «этот диалог не может означать отказа от истины».

Легойда напомнил, что РПЦ сейчас заняла позицию, которой следовал Константинополь до истории «украинской автокефалией».

«Мы готовы говорить, но для этого Константинополь должен войти в этот диалог. А сейчас у нас получается пространство непересекающихся монологов», — резюмировал он.

15 декабря на Украине прошел «объединительный собор», на котором была создана автокефальная структура «Православная церковь Украины». Ее главой стал митрополит Епифаний. Он должен будет отправиться в Стамбул, чтобы получить томос (указ) об автокефалии.