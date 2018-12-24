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Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

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Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Москва, 24 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что Алиев пользуется заслуженным авторитетом опытного и дальновидного политического деятеля среди соотечественников и за рубежом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в поздравительной телеграмме Владимир Путин высоко оценил вклад Ильхама Алиева в укрепление сотрудничества Москвы и Баку. Российский президент также выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного диалога с азербайджанским коллегой.

«Президент Российской Федерации пожелал президенту Азербайджанской Республики крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ильхам Алиев 24 декабря празднует 57-й день рождения. Алиев четырежды побеждал на президентских выборах Азербайджана. По мнению ряда международных экспертов, под его руководством политическая жизнь Азербайджана стабилизировалась.

Автор: Регина Пак
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